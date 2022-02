Seis lindos filhotes são abandonados em vala e precisam de ajuda

Os seis filhotes, sendo duas fêmeas e quatro machos foram abandonados em uma vala as margens da Rodovia SP 342, próximo ao Posto Kerubins na entrada do Jardim Canaã II.

O proprietário de uma oficina mecânica, próximo ao local ficou sensibilizado e acolheu os filhotes, mas o local não oferece boas condições para os animaizinhos e por isso pede ajuda para a adoção ou com ração.

Na postagem abaixo é possível ver um vídeo de onde os filhotes estão ficando. Caso se interesse pela adoção ou com ajuda na alimentação, entre em contato com Kathia pelo ZAP (19 99673-3609) ou no messenger do perfil dela pela postagem abaixo. Os filhotes estão na Oficina do Foca que fica na Rua Vidente Bernardo de Souza, 430, Jardim Canaã II.