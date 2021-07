Segunda parcela do Renda Guaçuana começa a ser paga em 26 de julho

A segunda parcela do Programa Renda Guaçuana, de auxílio emergencial a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza residentes em Mogi Guaçu, começa a ser paga na próxima segunda-feira, dia 26 de julho.

Lançado pelo prefeito Rodrigo Falsetti e vereadores no final de abril e com primeiro pagamento feito em junho, o Renda Guaçuana já beneficia 4.144 núcleos familiares da cidade, o equivalente a cerca de 18 mil pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos.

“Trata-se de um apoio àqueles que se encontram em situação vulnerável, sobretudo em função da crise gerada pela Covid-19”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Leila Maria Ramos. “Esse recurso minimiza a preocupação com os gastos de primeira necessidade e garante dignidade e subsistência a essas famílias”.

É o caso de Milena Araujo Silva, de 28 anos, desempregada e mãe de duas filhas. “Com o dinheiro, coloquei a comida na mesa da família e ainda ajudou na compra do botijão de gás”, conta. “Estamos muito felizes com esse auxílio dado pela Prefeitura, que é tão importante em um momento de tanta dificuldade que estamos vivendo”.

Para a assistente social do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da Zona Sul, Luceli de Souza Coffani, o auxílio tem se mostrado extremamente importante. “Com a pandemia, aumentou a desigualdade social, colocando em risco a vida de trabalhadores e trabalhadoras que perderam as condições mínimas de subsistência”, reforça.

Cidadãos inscritos no Cadastro Único até o dia 12 de fevereiro de 2021 podem realizar consulta sobre o programa pelo site https://rendaguacuana.mogiguacu.sp.gov.br, informando número do CPF e a data de nascimento. O pagamento é realizado de acordo com o mês de aniversário da pessoa cadastrada. A terceira e última parcela, prevista para agosto, será creditada entre os dias 23 e 26 daquele mês.

“O dinheiro pode ser utilizado por meio do aplicativo Caixa Tem, retirado em lotéricas ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal da Praça Antonio Giovani Lanzi (Capela) e da Avenida dos Trabalhadores”, explica o secretário municipal de Finanças, Paulo Roberto Campos Valim. “Estamos muito felizes que esse auxílio, tão importante em um momento tão difícil, esteja ajudando as famílias de Mogi Guaçu”.

Cronograma da 2ª Parcela

26/07/2021 – Beneficiários nascidos de Janeiro a Março

27/07/2021 – Beneficiários nascidos de Abril a Junho

28/07/2021 – Beneficiários nascidos de Julho a Setembro

29/07/2021 – Beneficiários nascidos de Outubro a Dezembro

Cronograma da 3ª Parcela

23/08/2021 – Beneficiários nascidos de Janeiro a Março

24/08/2021 – Beneficiários nascidos de Abril a Junho

25/08/2021 – Beneficiários nascidos de Julho a Setembro

26/08/2021 – Beneficiários nascidos de Outubro a Dezembro