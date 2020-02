Sede da Polícia Militar Ambiental receberá melhoras

O prefeito Walter Caveanha, acompanhado do vice-prefeito Daniel Rossi, secretários municipais, vereadores, major Adriano Daniel, comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar, e o capitão Eduardo Marques, autorizou o início das melhorias em um setor do imóvel da 1ª Companhia da Polícia Militar.

Esta repartição do prédio, que serviu como sede do gabinete do prefeito antes da inauguração do Paço Municipal, no início da década de 1980, está hoje destinado para a Polícia Militar Ambiental e passará por alguns reparos e melhorias. A empresa TRJ de São João da Boa Vista venceu a licitação no valor de R$ 78 mil.

Os reparos incluem melhorias nos vestiários. Existe ainda uma expectativa que outras melhorias sejam realizadas para que a sede a 1ª Cia. da PM abrigue ainda a Força Tática, que atualmente está locada em outro espaço em Mogi Guaçu. O apoio à segurança pública tem sido fundamental. Tanto que o Município aguarda apenas a liberação de recursos por financiamento para também autorizar a reforma da atual sede da Guarda Civil Municipal. A expectativa é que sejam investidos mais de R$ 500 mil.