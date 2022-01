Secretário protocola pedido para recuperação de estrada vicinal

O secretário municipal de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, Eduardo Schimidt, protocolou pedido para a recuperação da estrada vicinal “Vereador Otávio Liberato Del Júdice”, que liga as Chácaras Alvorada ao Distrito de Martinho Prado Júnior. O pedido foi feito ao diretor regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Danilo Luiz Dezan.

“No dia 28 de dezembro me reuni com o diretor regional Danilo Luiz Dezan e protocolei pedido de recuperação da MGG-223, que liga o Distrito de Martinho Prado as Chácaras Alvorada. Acredito que teremos mais esse pedido atendido pelo Governo do Estado”, comentou o secretário.

Eduardo Schimidt aproveitou a reunião para acompanhar o andamento das licitações anunciadas, no início de dezembro, pelo governador em exercício Rodrigo Garcia. Os investimentos em recuperação e melhorias rodoviárias somam os valores mais expressivos dos quase R$ 50 milhões anunciados.

“Conversamos também sobre os anúncios feitos pelo governador em exercício, Rodrigo Garcia, em sua visita a Mogi Guaçu. As obras pertinentes as estradas vicinais estão em licitação e devem ter início em breve”, destacou o secretário da SPDU.

Três ordens de serviços já foram assinadas e a contratação de empresa responsável está sendo feita pelo Governo do Estado. A estrada MGG-999 vai receber nova pavimentação em trecho de 7,7 quilômetros entre o distrito de Martinho Prado Júnior e o Bairro do Caju num valor de R$ 19.905.410,23. A estrada MGG 010, que dá acesso ao bairro da Roseira, receberá investimento de R$ 7.161.884,07 para recuperação de um trecho de 9,4 km. Outro trecho de 4,3 km da estrada MGG 010 (Estrada Municipal Vicente Ortiz de Camargo) terá obras estimadas em R$ 3.217.122,03.