Secretário da Fazenda de Mogi Guaçu é assaltado no Jardim Camargo

O Secretário da Fazenda de Mogi Guaçu, Roberto Simoni foi assaltado na manhã desta quarta-feira (08) em sua própria residência que fica no Jardim Camargo.

Segundo apurado pelos GCMs Arlete e Luís, dois bandidos chegaram a pé e armados por volta das 07h00, eles abordaram o secretário em frente a sua residência. Os bandidos mediante ameça levaram a carteira com documentos, cartões de bancos e dinheiro e fugiram no veículo da vítima, um Fiat Siena.

Vizinhos acionaram a GCM que esteve no local minutos após o crime, sob o comando do Inspetor Santana houve diligências em várias saídas da cidade e até em Mogi Mirim, no entanto, Santana e o GCM Anselmo localizaram o veículo roubado abandonado na Avenida das Torres, entrada do Bairro Cercadinho, o qual foi recuperado. Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária. A Polícia Civil vai investigar o caso.