Secretaria de Segurança inicia Guardiã da Mulher com ciclo de palestras nas escolas da rede municipal

A Secretaria Municipal de Segurança iniciou o projeto Guardiã da Mulher que visa acolher e monitorar mulheres vítimas de violência doméstica e que possuam medidas protetivas. O intuito é garantir o cumprimento dessas medidas evitando a reincidência das agressões. Dentro do programa, ações de conscientização e prevenção à violência serão adotadas com os diversos grupos da sociedade guaçuana. A implantação da nova política pública coloca em prática a Lei Municipal 5.486/21, proposta pela vereadora Judite de Oliveira e regulamentada através de decreto do prefeito Rodrigo Falsetti.

A primeira etapa do Guardiã da Mulher prevê palestras de orientação e divulgação nas escolas municipais em uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Vão ser atendidos alunos com mais de 15 anos. “Os estudantes serão multiplicadores e vão levar as informações recebidas para seus familiares, como as definições de violência doméstica, maneiras de se proteger, além de apresentar as ferramentas de auxílio e proteção às vítimas desse crime”, comentou Paulo Henrique da Silva Gomes.

De acordo com o secretário, as palestras serão conduzidas pelas guardas civis municipais integrantes do Guardiã da Mulher. Nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, a palestra foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Antonio Giovani Lanzi. “A participação da comunidade escolar é parte fundamental no processo educacional para uma cultura preventiva e não violenta. Falar sobre a Lei Maria da Penha nas escolas visa à formação de uma nova cultura de conscientização dos adolescentes, para que as meninas conheçam os seus direitos e possam exercê-los e para que os meninos compreendam que determinadas atitudes que praticadas violam direitos e podem ser consideradas crimes”, reforçou Gomes.

O programa tem coordenação das guardas civis municipais Isabel e Sueli e a próxima etapa prevê a inauguração do Espaço Guardiã, especialmente preparado para receber e incluir as mulheres interessadas no programa com o início das atividades de ronda preventiva específica para os casos relacionados.