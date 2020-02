Secretaria de Saúde promove reunião para discutir medidas contra a dengue

A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu realizou na manhã desta segunda-feira, dia 10, uma reunião para mobilizar a população a respeito do aumento do número de casos de dengue, que já é maior se comparado com o mesmo período de 2019.

Estavam presentes as secretárias de Saúde, Clara Alice Franco de Almeida Carvalho, e de Segurança, Judite de Oliveira, representantes de setores da área da saúde, sociedade civil e da imprensa.

Foram discutidas maneiras de engajar a população na luta contra o mosquito. A Secretaria de Educação utilizará as EMEIs (Escola Municipal de Ensino Infantil) para mobilizar tanto as crianças quanto os pais nas ações de conscientização que serão desenvolvidas.

Na quarta-feira, dia 12, membros da Secretaria de Saúde se reunirão com os diretores das escolas municipais para passar instruções de como desenvolver projetos com as crianças.

Na quinta-feira, dia 13, estão programadas reuniões nas escolas com pais e responsáveis dos alunos com o mesmo intuito.

Já no sábado, dia 15, no Jardim Munhoz, será realizada a mobilização “Dengue Não” com pais e alunos da EMEI “Professora Therezinha Aparecida Vilani de Camargo” e membros da comunidade, que verificarão suas casas, ruas e o bairro, eliminando criadouros assim que encontrados.

Para ampliar a eficiência das ações, a SSM (Secretaria de Serviços Municipais) enviará um caminhão e todo o tipo de material que estiver descartado de maneira incorreta será coletado. As secretarias de Saúde e de Educação buscam, a partir deste projeto, espalhar a conscientização entre jovens e adultos, e esperam que, desta forma, todos entenderão sua importância na prevenção dos casos da doença.