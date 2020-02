Secretaria de Saúde desmente caso suspeito de coronavírus propagado por coronel

O coronel reformado da PM Benedito Costa Júnior publicou um vídeo no início da tarde desta terça-feira (4) dando conta que Mogi Guaçu teria um caso suspeito de coronavírus. O paciente, segundo ele, estaria internado no Hospital Municipal.

O vídeo publicado na rede social do coronel ganhou curtidas e compartilhamentos rapidamente. O coronel insinuou que o caso estaria sendo ocultado e omitido pela Secretaria de Saúde.

O vídeo foi desmentido por uma nota oficial da Prefeitura. Confira:



“Ao contrário do que foi irresponsavelmente publicado em rede social nesta terça-feira (4), Mogi Guaçu NÃO registra caso suspeito de coronavírus. É MENTIRA que haja paciente com caso suspeito da doença internado no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, na Santa Casa e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A Secretaria de Saúde está atenta à atualização diária dos critérios adotados em todo o País de casos suspeitos pelo Ministério da Saúde. Não compartilhe FAKE NEWS!”.