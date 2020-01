Secretaria de Esportes oferece aulas de natação em piscinas públicas

A SET (Secretaria de Esportes e Turismo) está realizando aulas de natação em duas piscinas públicas de maneira gratuita. Os alunos serão treinados pela professora Giovana Schiavon Pacobelo.

Os treinamentos acontecerão de segunda à sexta-feira, das 14h30 às 17h, no Centro Esportivo (CE) “Juscelino Kubitschek”, o Ceresc. Já a iniciação na natação como modalidade esportiva será feita nas terças e quintas-feiras, no Centro Esportivo “Antônio Campano”, e as quartas e sextas-feiras no Ceresc, das 9h às 11h.

O interessado deve ter pelo menos 5 anos de idade e possuir carteirinha da SET que garante acesso as piscinas. Para participar, basta comparecer nos centros esportivos nos horários indicados.

Carteirinha da SET

A carteirinha que dá acesso as piscinas pode ser feita na Sede da SET, no Ceresc, no CE do Santa Terezinha II e no CE “Alcides Macena Maria”, o Pelezão. Os interessados devem levar RG, comprovante de endereço e foto 3×4 atual nos locais citados de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. A SET fica na Rua Cristóvão Colombo, 800, Vila Paraíso. O Ceresc fica na Rua Tambaú, Jardim Santo Antônio. O CE Santa Terezinha II fica na Rua Adolpho L. Rheder, Jardim Santa Terezinha II e o Pelezão fica na Rua Irati, Ypê II.