Secretaria de Esporte e Lazer fará levantamento de demanda para 2021/2022

A partir do dia 1º de setembro, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer iniciará um levantamento para saber qual será a demanda para as modalidades oferecidas pela pasta em 2021/2022. Por conta da pandemia da Covid-19, as atividades esportivas foram suspensas, mas serão retomadas.

Para saber qual será a demanda, a Secretaria de Esporte irá promover o credenciamento dos interessados no projeto Formando Campeões. No formulário que será disponibilizado, a partir da próxima semana, no portal da Prefeitura (www.mogiguacu.sp.gov.br), o interessado conhecerá as modalidades esportivas disponíveis.

No formulário, o interessado informará seus dados pessoas e quais são a primeira e a segunda opções de modalidade. São 18 modalidades em 10 praças esportivas e o participante poderá informar qual é o local mais próximo de sua residência. As modalidades disponíveis são: atletismo, atletismo paralímpico, basquete, baseball, futebol de campo, futebol americano, futsal, ginástica rítmica, jiu-jitsu, judô, karatê, kendo, natação, taekwondo, tênis de mesa, tênis, voleibol e xadrez/damas.

“Queremos saber qual será essa demanda para podermos iniciar o planejamento de um plano de atendimento. Nossa ideia é retomar as atividades assim que possível”, comentou Raphael de Godoy Locatelli, secretário municipal de Esporte e Lazer.

O formulário é destinado para crianças e adolescente com idade entre 5 e 18 anos. Além da internet, o credenciamento também poderá ser feito pelo telefone da Secretaria, no número (19) 3811-8790, e-mail (sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br) ou na sede da pasta que fica localizada na Rua Cristóvão Colombo, nº 800, na Vila Paraíso.