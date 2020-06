Secretária da Saúde Clara é critica por vereador ao ser vista em supermercado com marido

Na sessão de câmara desta segunda (01), o Vereador Jéferson Luís ergueu o tom mais uma vez em defesa da abertura total do comércio na cidade, com as devidas regulamentações impostas pelos órgãos de Saúde.

Jéferson ao falar sobre o assunto principal das “lives” da Secretaria de Saúde, comanda pela Secretária Clara Alice Franco de Carvalho, a determinação do “Fique em casa”, “Se precisar ir ao supermercado, vá uma pessoa só da família”, ele disse que encontrou Clara e o marido, o médio Denis Camilo de Carvalho no supermercado, ambos do grupo de risco. Diante do ocorrido, o vereador cobrou a coerência, já que a Secretaria sempre critica o fato de ver idosos nos supermercados. Veja o vídeo abaixo com a fala de Jéferson:

O Prefeito Walter Caveanha também foi criticado pelo Vereador Guilherme da Farmácia: “Walter sempre foi chamado de Prefeito de Gabinete, mas agora, a denominação mudo para Prefeito de Residência, não é medo do vírus, é medo de enfrentar a população, mentem descaradamente”, veja no vídeo abaixo.

O Vereador Fabinho Documentos também teceu críticas ao Prefeito Walter Caveanha sobre a decisão de manter a proibição de abertura da maior parte do comércio e sobre a Saúde, “Comprou caixão de aço, mas não comprou respiradores”, veja o vídeo abaixo:

Já o Presidente do Legislativo, o Vereador Rodrigo Falsetti disse que desde abril vem cobrando o Executivo, o qual assumiu um compromisso público com a Santa Casa onde faria o pagamento das nossas emendas impositivas até o dia 15 de maio. “Infelizmente mais uma vez não honraram a palavra.

É uma falta de compromisso na saúde, descaso com a população Guaçuana e com a Santa Casa de Mogi Guaçu”. Veja o vídeo:

Já o Vereador Luciano da Saúde falou sobre verbas de Deputados Federais que vieram para Mogi Guaçu e beneficiarão a Saúde, outro assunto destacado pelo edil foi o trabalho que vem sendo desempenhado pelos servidores municipais da Saúde em prol de salvar vida nesta crise de saúde mundial. Veja o vídeo:

O Vereador Luís Zanco da Farmácia fala sobre cuidados de agentes públicos da Saúde com infectados pelo Covid-19, veja o vídeo abaixo: