Sebrae auxilia microempreendedores a realizarem a Declaração Anual de Faturamento

O Sebrae de Mogi Guaçu está auxiliando microempreendedores a realizarem a Declaração Anual de Faturamento. Todo ano, o Microempreendedor Individual (MEI) deve declarar o valor do faturamento bruto do ano anterior e isto pode ser feito até dia 31 de maio.

Além disso, o Sebrae também oferece serviços de formalização ou baixa do MEI, emissão do boleto e parcelamento dos atrasados do DAS-MEI (Documento de Arrecadação do Simples Nacional do MEI), inscrições para oficinais e cursos de gestão empresarial e agendamento de consultorias. Para utilizar qualquer um dos serviços, basta ir até a sede do Sebrae, que fica na Rua 15 de Novembro, 60, Centro. Para mais Informações, ligue 3851-8400.