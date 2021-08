Saúde recebe da Elektro novo refrigerador de vacinas

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu recebeu nesta terça-feira, dia 17 de agosto, um novo refrigerador de 280 litros para armazenar as vacinas contra a Covid-19. A doação foi feita pela Elektro, distribuidora de energia do município. O equipamento foi instalado na Unidade de Saúde da Família do Jardim Rosa Cruz.

Os refrigeradores científicos têm temperatura programável e constante entre 2°C e 8°C, além de alarmes para avisar em caso de interrupção de energia e baterias recarregáveis para suprir o frio em caso de eventual intercorrência, com autonomia de até 12 horas. As câmaras de conservação são de fabricação nacional e têm capacidade suficiente para armazenar cerca de 18 mil doses de 0,5 ml.

“Temos uma estrutura muito sólida de armazenamento de imunizantes. Uma estrutura agora ampliada pela chegada dessa importante doação”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

O equipamento também conta com sensor e um sistema de alarme remoto à distância, que realiza chamadas telefônicas se houver uma queda de temperatura ou a bateria estiver em um nível baixo. Ao todo, a Elektro irá doar 227 refrigeradores e a distribuição dos equipamentos será gradativa. A previsão é que as demais cidades contempladas com a doação recebam as câmaras de refrigeração até o final do mês de setembro. A iniciativa levou em consideração todos os municípios da área de concessão da Elektro e faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) regulado pela Agência Nacional de Eficiência Energética (Aneel).