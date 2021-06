Saúde realiza neste sábado (26) vacinação drive-thru para agendados

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu realiza amanhã, em 26 de junho, nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Além do atendimento com hora marcada nas Unidades Básicas, o município promoverá um drive-thru exclusivo para 1.440 pessoas que fizeram o agendamento neste formato. Esta ação acontecerá a partir das 8 horas no estacionamento subterrâneo do Boulevard Shopping (Centro), com acesso preferencial pela Avenida Padre Jaime e as ruas Luiz Seco e Benedita Aparecida Ribeiro, margeando o Residencial Vale Verde.

A entrada, segundo a Secretaria, será feita pelo portão originalmente usado para saída do estacionamento do supermercado. A saída, por sua vez, se dará pela área ao ar livre reservada aos veículos que visitam o centro comercial.

“Somamos o drive-thru ao atendimento nos postos de saúde para fazer com que a vacina chegue mais rápido ao braço de mais gente. É um mecanismo que vai nos permitir vacinar mais de 3 mil pessoas em um único dia”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

Ao todo, 3.190 guaçuanos receberão a primeira dose do imunizante neste sábado, fazendo com que a cidade ultrapasse a marca de 70 mil vacinas aplicadas desde o início desse processo, em 22 de janeiro deste ano.

“Temos aprimorado constantemente o trabalho, desde o agendamento até o acolhimento e a imunização nas unidades de saúde. Agora, com o drive-thru, damos um novo passo no sentido de garantir a vacina com mais eficiência e agilidade à população”, destacou o secretário.