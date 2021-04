Saúde realiza nesta quinta agendamento de vacinação para moradores a partir de 68 anos

A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta quinta-feira, dia 1º de abril, nova etapa de agendamento de vacinação contra o novo coronavírus – desta vez, para moradores com a partir de 68 anos de idade. O atendimento para marcação será feito das 8h às 16h, pela central telefônica, através do número (19) 3811-7275.

As doses previstas para esse lote são limitadas, mas novas agendas serão abertas na próxima semana a partir da chegada de mais imunizantes à cidade.

Mogi Guaçu concluiu nesta terça-feira, 30 de março, a vacinação de pessoas com a partir de 69 anos. Foram aplicadas, até o momento, 20.577 doses em toda a cidade – 15.779 primeiras doses e 4.798 complementos.

“Cada nova vacina administrada é reforçadora da esperança que todos nós temos de vencermos essa doença”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti, que foi à Unidade Básica de Saúde Zona Norte no último sábado (27), no bairro Jardim Novo, ao lado do secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa, para acompanhar de perto o trabalho dos profissionais de saúde e o processo de vacinação. “Um fluxo tranquilo e organizado. Fico feliz de ver a imunização avançando e chegando às pessoas. É um processo gradual, ainda lento em todo o país, mas que renova diariamente as expectativas de retomada da nossa rotina normal”, disse.