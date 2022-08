Saúde promove Dia D de vacinação no sábado, 20 de agosto

A Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica (VE) realizam no sábado, 20 de agosto, o Dia D de vacinação em Mogi Guaçu. Esta ação incluirá a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente e ainda iniciará a aplicação da 4ª dose de reforço contra a Covid-19 em adultos acima dos 35 anos. A ação será nas 21 unidades de saúde no período das 8h às 15h.

Campanha nacional

A vacinação contra a Poliomielite é destinada para crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já a imunização para atualizar a caderneta tem como público-alvo as crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. Segundo dados da VE, em Mogi Guaçu, durante a primeira semana da campanha foram aplicadas 432 vacinas contra a poliomielite.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação ocorrerão até o dia 9 de setembro, uma sexta-feira. Por isso, é importante lembrar os pais e responsáveis que todas as vacinas estão sendo disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivamente a este público e oferecidas também em todas as 21 Unidades Básicas de Saúde (UBBs) do município de segunda à sexta-feira, das 8h às 10h45 e das 13h às 15h.

“O objetivo das campanhas é reduzir o risco de reintrodução da poliomielite no país e garantir que crianças e adolescentes recebam todas as vacinas recomendadas pelo Plano Nacional de Imunização”, destacou a enfermeira da VE, Tathiana Póvoa de Faria.

Data: Sábado, 20 de agosto

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 15h

UBS Centro de Saúde

UBS Zona Sul

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Santa Cecília

USF Chaparral

USF Suécia

USF Martinho Prado

USF Chácaras Alvorada