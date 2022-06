Saúde libera vacina contra a gripe para o público em geral a partir desta quarta-feira, dia 22

A Secretaria Municipal de Saúde libera nesta quarta-feira, 22 de junho, a vacinação contra o vírus influenza para toda a população de Mogi Guaçu, exceto para bebês com menos de seis meses de idade. A imunização será realizada nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do munícipio e para receber a dose basta procurar a mais próxima do local da residência.

Segundo orientações do Governo de São Paulo, a medida tem como objetivo ampliar o público que pode ser vacinado e amenizar o quadro que a Secretaria Municipal de Saúde analisa como ‘preocupante’ até o momento. A vacinação contra a gripe se estenderá até que haja estoque de doses disponíveis.

Até segunda-feira, 20, a vacina era oferecida para as crianças de seis meses até cinco anos completos, grávidas e puérperas e pessoas que pertencem aos grupos prioritários, que são idosos a partir de 60 anos, motoristas, professores e profissionais de saúde, das forças armadas e das forças de salvamento.

Em Mogi Guaçu, a estimativa do público infantil é de 8.315 crianças entre seis meses e cinco anos idade e somente 2.844 delas receberam a imunização totalizando 34,20% do total. Entre os adultos que pertencem aos grupos prioritários são 25.296 pessoas, sendo 19.563 indivíduos vacinados atingindo 77,33% deste público.

Influenza

A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B. Para se vacinar, as pessoas devem apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço de residência.

Pessoas que se encontram acamadas também serão imunizadas. Para isso, familiares ou responsáveis deverão procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para informar nome completo, idade e endereço para o agendamento da aplicação das vacinas.

É importante destacar que cada unidade de saúde trabalha com um horário para aplicação de vacina e, por isso, a população deve se informar sobre o atendimento.