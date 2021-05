Saúde lança nesta terça agendamento online para vacina contra a Covid-19

O agendamento para vacinação contra a Covid-19 em Mogi Guaçu passa a ser feito a partir desta terça-feira, 4 de maio, pela internet, em https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br. A ferramenta, elaborada pela Divisão de Informática da Prefeitura, entrará em funcionamento a partir das 8 horas para atendimento, nesta etapa da campanha, a trabalhadores da saúde que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante.

Nesta fase, a vacina será dirigida a profissionais da área, como médicos, enfermeiros e especialistas, além de técnicos e auxiliares, e também às equipes de apoio, como recepcionistas, motoristas de ambulância, cozinheiros, seguranças e auxiliares de limpeza de clínicas e unidades hospitalares. Cuidadores, parteiras e agentes funerários também serão contemplados.

No ato da aplicação, todos deverão apresentar, obrigatoriamente, CPF, comprovante de vínculo empregatício ligado ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) e comprovante de endereço atualizado. É importante ainda realizar o pré-cadastro no site http://vacinaja.sp.gov.br e, se possível, imprimir e preencher a ficha de cadastro manual, disponível em www.mogiguacu.sp.gov.br/cadastrovacina.

De acordo com o prefeito Rodrigo Falsetti, o objetivo da alternativa de agendamento online é facilitar e agilizar a marcação, feita até aqui por meio de central de atendimento, via telefone. “Toda a equipe tem se empenhado muito nas últimas semanas para viabilizar essa ferramenta, testar e fazer os ajustes necessários. É um ganho importante para o processo de imunização em nossa cidade”, destacou.

As agendas no site serão liberadas semana a semana, de acordo com o anúncio de cada nova etapa da campanha. “Recebemos semanalmente novas grades de vacinação, com público-alvo específico determinado pelo Governo do Estado com base do Plano Nacional de Imunização”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa. “O agendamento não será, portanto, por livre demanda. Ele será liberado por fases, na medida em que recebermos novos lotes da vacina”.

Depois dos profissionais da saúde, o próximo grupo prioritário, segundo o secretário, será de idosos com mais de 60 anos de idade.