Saúde inicia nesta terça (11) nova etapa de vacinação contra vírus Influenza

A campanha de vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe, avança nesta terça-feira, dia 11 de maio, para a segunda fase em Mogi Guaçu – etapa que contempla idosos com mais de 60 anos de idade já imunizados contra a Covid-19 e professores das redes pública e particular. A recomendação é que procurem atendimento moradores já vacinados há pelo menos 15 dias com a segunda dose da CoronaVac ou com intervalo de pelo menos 15 dias entre a primeira e a segunda aplicação da AstraZeneca.

De acordo com o setor de Vigilância Epidemiológica, o público-alvo da 2ª fase abrange 16.359 idosos e 1.728 professores. O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h, nas unidades do Centro de Saúde, UBS Zona Sul, USF Eucaliptos, UBS Ypê II, USF Alto dos Ypês, USF Guaçuano, UBS Zaniboni I, USF Santa Terezinha, USF Santa Cecília, USF Jardim Chaparral, USF Suécia, UBS Martinho Prado e USF Chácaras Alvorada.

“A vacinação contra o vírus da gripe é muito importante nesse momento, em especial por ajudar os médicos no diagnóstico da Covid-19”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

A 1ª fase da campanha, que integrou crianças de seis meses a seis anos de idade, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde, somou 5.851 doses aplicadas em toda a cidade.

A próxima, prevista para a primeira quinzena de junho, atenderá doentes crônicos, portadores de deficiência, profissionais da Força de Segurança e Salvamento (como policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas), caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.