Saúde inicia nesta sexta agendamento de pessoas com 50 a 54 anos com comorbidades

A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta sexta-feira, 14 de maio, o agendamento de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 50 a 54 anos com comorbidades relacionadas pelo Ministério da Saúde (ver abaixo). A marcação poderá ser feita a partir das 8 horas por telefone, através da central de atendimento, em (19) 3811-7275, e pela internet em https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br.

Para receber a dose, moradores que integrem esse grupo devem apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica, com modelo disponível no Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, aba de Downloads.

Nesta quinta-feira, dia 13, o município promoveu a vacinação de pessoas transplantadas com mais de 18 anos e com comorbidades na faixa compreendida entre 55 e 59 anos. Moradores com síndrome de down e mais de 18 anos também foram imunizados essa semana.

Até o momento, 46.368 vacinas foram aplicadas em Mogi Guaçu, sendo 30.888 primeiras doses e 15.480 complementos. “Estamos com aproximadamente 10% da população local com o ciclo completo de vacinação cumprido. Ou seja, com primeira e segunda doses recebidas. Um número ainda reduzido, a exemplo do que acontece em todo o país, mas que segue avançando semanalmente”, destaca o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

Relação de comorbidades segundo o Ministério da Saúde:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida (IMC ≥40)

• Cirrose hepática

Fonte: Governo do Estado de São Paulo