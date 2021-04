Saúde inicia nesta sexta (23) agendamento de vacina contra Covid-19 para a partir de 64 anos

A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta sexta-feira, dia 23 de abril, nova etapa de agendamento da vacinação contra o novo coronavírus – desta vez, para moradores com mais de 64 anos de idade. O atendimento para marcação será feito das 8h às 16h pela central telefônica, através do número (19) 3811-7275.

As doses previstas para esse lote são limitadas, mas novas agendas serão abertas a partir da chegada de mais imunizantes à cidade. “Estamos fazendo o agendamento de forma gradual, sempre que recebemos novas doses do Estado”, explicou o titular da pasta, Dr. Guilherme Barbosa. Segundo ele, o público-alvo de cada fase é definido pelo Governo Paulista com base no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Mogi Guaçu aplicou, até o momento, 33.653 doses em toda a cidade – 21.598 primeiras doses e 12.055 complementos. O último grupo atendido, de idosos com mais de 65 anos, foi vacinado nesta quarta-feira, 21 de abril. As novas agendas, realizadas ao longo do dia de amanhã, serão para aplicação neste sábado (24).