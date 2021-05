Saúde inicia na segunda agendamento da vacina para profissionais do transporte

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu fará na próxima segunda-feira, dia 24 de maio, o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para profissionais do transporte. Nesta etapa serão contemplados motoristas e cobradores de transporte coletivo urbano e intermunicipal.

Antes do agendamento, é recomendada a realização de pré-cadastro no site http://vacinaja.sp.gov.br, uma vez que a aplicação será condicionada à apresentação de documentos de identificação pessoal e de código (QR Code) gerado a partir desse cadastro.

“Assim como no caso dos profissionais da educação, o Estado exigirá o cadastro prévio dos motoristas e cobradores. Eles só poderão ser vacinados com o código de confirmação impresso e em mãos”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

O agendamento de horário poderá ser feito após as 8 horas de segunda-feira pelo site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3811-7275.

Nesta sexta-feira, dia 21, o município realizou ao longo de todo o dia o agendamento de pessoas com 45 a 59 anos de idade com comorbidades relacionadas pelo Ministério da Saúde. Além deste grupo, o agendamento está aberto também para idosos com 60 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose do imunizante. Neste último caso, a agenda permanecerá aberta até que se esgote o lote de vacinas disponíveis.