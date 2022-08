Saúde de Mogi Guaçu implementa Telemedicina na rede pública 

A Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu acaba de implementar a Telemedicina no município para o atendimento aos pacientes da rede municipal. Uma cabine foi instalada no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e os pacientes já estão sendo assistidos por profissionais desde segunda-feira, dia 15 de agosto. Somente neste mês de agosto, sete especialistas estão na escala para consultas: endocrinologista, nefrologista, neurologista, ortopedista, gastroenterologista, hematologista e infectologista.

“Trata-se de uma estação em que as pessoas entram e são atendidas por um médico online. Além de ter tecnologia de ponta, também podemos citar que o paciente já sai daqui com os exames agendados e com a receita médica. Uma novidade que vem nos ajudar para diminuir as filas de espera que ficaram representadas por conta da pandemia da Covid-19”, comentou o secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo, que destacou que a meta é instalar uma segunda cabine nas próximas semanas.

A escala dos médicos especialistas irá mudar mês a mês para o atendimento das demandas da rede municipal. A maior, neste momento, é de neurologista, com cerca de 1.300 pacientes que aguardam pela consulta com o especialista – alguns deles, desde 2017. Somente nesta terça-feira, dia 16 de agosto, 24 consultas desta especialidade vão ser realizadas e, ao final da semana, serão 48 atendimentos.

Entre os pacientes contemplados está Gisele dos Santos Divino, de 21 anos, moradora do Residencial Moacir Guzoni, que passou pela consulta hoje. “Fiquei surpresa com o atendimento e com a rapidez com que fui atendida. A médica me deixou confortável e contei para ela que, desde que tive bebê, tenho sofrido com muita dor de cabeça e, por isso, tive um encaminhamento de urgência após passar pelo postinho. Agora estou saindo daqui com pedidos de exames e também com uma receita para remédios”, contou a paciente.

É importante ressaltar que a cabine da Telemedicina não tem agendamento direto. O encaminhamento continua sendo feito pela rede municipal. Ou seja, o paciente passa por consulta pela unidade básica e lá é feito, quando necessário, o encaminhamento para o especialista, quando a Central de Regulação fará os devidos agendamentos. O comparecimento dos pacientes às consultas é fundamental para evitar prejuízos ao serviço oferecido.

“Os encaminhamentos para os especialistas continuam sendo feitos pelas unidades e, neste momento, estamos priorizando os pacientes que estão há mais tempo na fila de espera pelas consultas. Nossa meta é reduzir essas filas ou zerá-las até chegarmos ao nosso dia a dia. Por isso, vamos instalar uma segunda cabine e, posteriormente, teremos a interconsulta diretamente nas unidades de saúde”, ressaltou o secretário de Saúde.

O prefeito Rodrigo Falsetti esteve no Centro de Especialidades nesta segunda-feira para acompanhar o início do serviço. Ele passou por uma consulta com médica cardiologista. “Saí de lá com encaminhamento para exames e muito feliz com a qualidade da assistência”, publicou, em seguida, em suas redes sociais.

Interconsulta nas Unidades Básicas

Outra novidade anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde é a implantação do sistema de interconsulta nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Com a nova tecnologia, médicos da atenção básica poderão acionar um especialista para analisar e discutir os casos clínicos não-emergenciais por meio de videoconferência, sanando as dúvidas ou direcionando os casos clínicos para atendimento especializado.

A meta é implantar o sistema em todas as unidades do município com as mais diversas especialidades, como dermatologia, reumatologia, neurologia, endocrinologia, pneumologia, cardiologia, entre outros. “Os médicos especialistas discutirão os casos pela plataforma, assim como atualmente funciona no Centro de Especialidades. A diferença é que muitos casos já serão resolvidos na própria Unidade de Saúde, sem necessidade de encaminhamento para o especialista”, reforçou Gildo.

É importante ressaltar que todo o processo só ocorrerá mediante a anuência do paciente e conta com diversos recursos de segurança que visam a preservação dos dados sigilosos do prontuário médico. A integração entre os profissionais das UBSs e os especialistas visa a redução de encaminhamentos para os ambulatórios de especialidades.