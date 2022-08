Sandy se apresenta nesta sexta, 05, na Red Eventos com recorde de público

Retornando aos palcos com sua nova turnê, a cantora, compositora e uma das mais consagradas vozes de sua geração é recorde de público sempre, mesmo após um hiato de quase três anos.

Com uma carreira sólida, bem pavimentada e aclamada ao longo de mais de trinta anos de estrada, Sandy reúne seu vasto repertório de sucessos para apresentações mais do que especiais para sua legião de fãs fiéis.

Assumindo novamente a direção artística de sua turnê, a veterana do show business chama pra si a responsabilidade de levar ao palco toda uma atmosfera intimista, com o intuito de se sentir o mais próxima possível de sua plateia cativa.

Com cerca de uma hora e meia de espetáculo, sempre permeado por belíssima cenografia, cuidadoso desenho de luz e sonoridade impecável, o set list também fica à altura.

A direção musical é de Lucas Lima, e a escolha sempre certeira das canções ecoam como “hinos” na plateia contagiada. Sucessos como “Me Espera”, “Aquela dos 30”, “Respirar”, “Pra Me Refazer”, “Perdida e Salva”, “Pés Cansados” e algum infalível hit da época de Sandy e Junior nunca podem ficar de fora. Todos acompanhados de uma entrosada e afinada banda ao vivo.

Sucesso garantido!

Não perca mais esse evento da GP Produções e Red Eventos!

Garanta já o seu ingresso!

A Red Eventos, que fica localizada na Avenida Antártica, 1530, Santa Úrsula – Jaguariúna, terá abertura às 20h00 e ingressos a partir de R$ 125,00, que podem ser adquiridos nos pontos de venda ou através do site www.agoraingressos.com.br.

Confira maiores detalhes e a programação completa de eventos (06/08 – “Boate Azul” Edson e Hudson & Gian e Giovani; 26/08 – Zé Ramalho; 03/09 – “Dois no Samba” Jorge Aragão e Diogo Nogueira; 21/10 – Marisa Monte; 22/10 – Belo in Concert; 19/11 – Chitãozinho & Xororó 50 Anos; 09/12 – Zezé di Camargo & Luciano) através do site www.GPPRODUCOES.com.br

Sobre a RED:

Há mais de 20 anos realizando shows e eventos, a Red se tornou o maior complexo de entretenimento e negócios do interior do Estado de São Paulo, com mais de 450 mil m2, além de mais de 4700 shows e eventos realizados, com a presença de mais de 12 milhões de pessoas.

Sinônimo de organização, qualidade e sucesso em tudo o que faz, tem localização privilegiada na região metropolitana de Campinas e é cercada de todas as comodidades como hotéis, aeroporto internacional, heliponto e a maior malha viária do país em rodovias duplas.

Logística perfeita, excelente localização, conforto e segurança, além de equipe altamente especializada e estacionamento com seguro para 10 mil veículos. A solução completa para você e sua empresa!

Sobre a GP PRODUÇÕES:

A GP Produções, com mais de 22 anos de história, é considerada uma das maiores empresas especializadas em planejamento, assessoria, criação, divulgação e organização de eventos, sejam eles shows, congressos, seminários, encontros, reuniões, convenções e feiras.

É a responsável pelos maiores eventos do interior Paulista, realizando shows com os mais importantes artistas do mercado fonográfico brasileiro.

Hoje, a GP Produções realiza grandes shows na Red Eventos, Royal Palm Hall e diversas casas de shows na região, onde sempre o resultado é casa cheia e espetáculos com recordes de bilheteria.

Os eventos que levam a assinatura da GP Produções têm garantia de qualidade, inovação, tecnologia e sucesso.

Serviço:

– Sandy

Dia 05 de agosto, a partir das 20h00 (abertura)

Local: Red Eventos – Jaguariúna

Ingressos a partir de R$ 125,00

www.redeventos.com.br

www.gpproducoes.com.br