“Samba na Estação” acontece no domingo, dia 26

No dia 26 de janeiro, a partir das 10h, acontecerá mais uma edição do “Samba na Estação”, no Centro de Convergência “Teotônio Vilela”. O evento acontece um domingo por mês e fará 8 anos em maio.

O Grupo da Estação já fez mais de 90 apresentações na cidade com o show “Roda de Samba e Choro na Trilha da Estação” e realizará um pré-carnaval em fevereiro.

O Centro de Convergência “Teotônio Vilela” fica na Avenida dos Trabalhadores, 1382, no Parque São Luiz.