SAMAE substituirá interceptor de esgoto na Avenida Brasil com recursos do FEHIDRO

O SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) de Mogi Guaçu conquistou recursos a fundo perdido pelo FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) para a substituição do interceptor de esgoto no trecho inicial da Avenida Brasil.

O acordo foi confirmado no final de 2019 e homologado nesta semana, em São Paulo, durante ato que em que o superintendente do SAMAE, Elias Fernandes de Carvalho, esteve com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, Marcos Penido.

A obra é um complemento à construção do segundo módulo da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Brasil e tem o valor total de R$ 869.447,22, sendo R$ 519.929,43 recursos recebidos através do FEHIDRO e R$ 349.517,79 de contrapartida da autarquia.

O SAMAE já conquistou mais de R$ 4,5 milhões em recursos advindos do fundo estadual para 12 obras de saneamento e o montante não precisa ser devolvido ao Estado. Mogi Guaçu tem acesso a repasses do FEHIDRO como um dos mais de 30 municípios que compõem o CBH Mogi (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu).