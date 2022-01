SAMAE reinicia construção do segundo módulo da ETE da Avenida Brasil

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) reiniciou, nesta semana, as obras de construção do 2º módulo do emissário de recepção de resíduos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Avenida Brasil. A obra contemplará 135 metros de extensão de emissário de ligação entre a via e a caixa de recepção da Zona Sul, na margem esquerda do Rio Mogi Guaçu.

Para a construção do 2º módulo, serão colocados tubos de concreto com diâmetros de 1.500 milímetros (polegadas), que permitirá uma vazão máxima de 4.360 metros cúbicos por hora. Com o novo módulo, será possível duplicar a eficiência da ETE, que hoje processa uma carga de efluentes gerada por 50.200 habitantes. A obra terá ainda a implantação de um novo trecho do interceptor até a ETE da Avenida Brasil.

O investimento está sendo realizado a partir de aporte financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), de financiamento junto à Caixa Econômica Federal e de contrapartida da autarquia.