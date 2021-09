SAMAE promove entrega de prêmios para consumidores

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) realizou nesta quarta-feira, 1º de setembro, a premiação dos vencedores do sorteio de comemoração dos 48 anos de fundação da autarquia. O presidente da Câmara, Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia, e o superintendente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu, Adenilson Junior dos Reis, participaram da entrega dos prêmios. A Acimg fez a doação da bicicleta sorteada.

Para celebrar, o SAMAE premiou três consumidores com a mesma data de nascimento da criação do estabelecimento: 29 de agosto de 1973; além de um contribuinte com as contas em dia.

Pela data de nascimento foram contemplados Valdneis da Silva Carvalho com uma cesta de café da manhã e com uma diária no Lummina Hotel; Vitor Paulino Pereira com um liquidificador e Washington Luís Francisco com uma diária no Lummina Hotel.

A contribuinte Karina Juvenal da Mata ganhou uma bicicleta sorteada pela loteria da Caixa Econômica Federal (CEF) por meio do número final da dezena de milhar do CDC do contribuinte, de consumidora com as contas quitadas.

“Na sexta-feira, 27 de agosto, sorteamos os nomes dos contribuintes nascidos na data de fundação. Um dia depois, dia 28 de agosto, houve o sorteio da Caixa Econômica Federal”, explicou o superintendente do SAMAE, Mário Antonio Zaia.

Além dos prêmios, os sorteados terão direito a uma visita na Estação de Tratamento de Água (ETA), podendo ser acompanhados por suas famílias. “As visitas serão em dias intercalados para evitar aglomerações e respeitar as medidas de prevenção da Covid-19”, ressaltou Zaia.

Também para celebrar a data e contribuir no combate à pandemia da Covid-19, a autarquia confeccionou cerca de duas mil máscaras personalizadas que foram distribuídas ao público que compareceu para atendimento na sede da autarquia nas últimas duas semanas.