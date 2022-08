SAMAE inicia obra que ampliará rede de água tratada às Chácaras Alvorada 

Boa notícia para os moradores das Chácaras Alvorada: nesta segunda-feira, dia 22 de agosto, equipe do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) deu início à instalação de 3.000 metros de tubulação que ampliará a rede de distribuição de água tratada ao bairro.

A expansão atende reivindicação antiga dos moradores, pois nem todos eles contam com a própria ligação de água em função do desmembramento de terrenos desde a criação do bairro. Ou seja: nem todas as ruas do Chácaras Alvorada contam atualmente com a rede de água.

“Temos muitos projetos para implementarmos na região das Chácaras Alvorada. Melhorias que serão feitas ao longo do nosso mandato. Levamos iluminação pública e, agora, estamos dando esse importante passo para a conclusão de toda a rede de água do bairro”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti. “A intenção é que possamos chegar, assim que possível, também com o asfaltamento”.

A instalação da nova tubulação irá contemplar cerca de 12 ruas num investimento de pouco mais de R$ 270 mil, feito com recursos próprios do SAMAE. Os serviços serão feitos por equipe própria, com meta de conclusão dos trabalhos dentro de 20 dias, a depender das condições climáticas.

O superintendente da autarquia, Mário Antônio Zaia, reforçou que a obra é extremamente importante e esperada pelos moradores das Chácaras Alvorada. Com a conclusão, as residências terão, cada uma, sua própria ligação de água. O bairro, vale lembrar, já conta com a rede de esgoto.

“Estamos resolvendo um problema antigo. E é importante lembrar que a ligação do muro para dentro é de responsabilidade do morador e, por isso, ele já pode solicitar a ligação da rede. Como estamos com a equipe e equipamentos lá, poderemos ir atendendo aos pedidos com mais facilidade”, disse Zaia ao informar que o morador deve protocolar um requerimento na sede da autarquia.