SAMAE implanta pagamento das contas de água por Pix

O SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu está disponibilizando mais uma opção de pagamento das contas de água aos munícipes. Com a implantação do QRCode, essa nova tecnologia permite, no ato da leitura dos hidrômetros, a apuração do consumo e emissão da conta, em um mesmo momento. Essa nova possibilidade de pagamento é dotada de segurança computacional, assegurando ainda mais confiabilidade para os clientes e para o SAMAE.

O serviço foi implantado também nas segundas vias obtidas na agência de atendimento personalizado e na agência virtual, por meio do endereço eletrônico www.samaemogiguacu.com.br. O QR-Code pode ser capturado diretamente do celular e o pagamento efetuado no banco de preferência do cliente, sem a necessidade de impressão da conta.

Ainda há a possibilidade de pagamento com cartão de crédito e débito, bandeiras Mastecard e Visa. No cartão de crédito o contribuinte terá a possibilidade de pagar em apenas uma parcela. Essas plataformas foram disponibilizadas para facilitar a vida dos clientes.

“Este projeto está contemplado no Plano de Ação da autarquia para otimização de custos e conforto aos clientes. Os custos das tarifas de arrecadação são menores nesta modalidade e, ao mesmo tempo, promove uma grande facilidade àqueles clientes de agências não optantes pelo credenciamento no SAMAE para recebimento, pois, a tecnologia está acessível a qualquer banco, portanto, a todos os clientes. Lembrando que as demais formas de pagamento continuam valendo”, destacou Mario Antônio Zaia, Superintendente da autarquia.

O SAMAE informa que os contribuintes com contas em atraso, terão o abastecimento cortado, além de iter o nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito, SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito.

Para que não ocorra esse desconforto, o SAMAE está de portas abertas para ajudar o contribuinte a saldar as dívidas.