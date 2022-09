SAMAE comemora o Dia da Árvore com plantio de mudas no Distrito Industrial

Em comemoração ao Dia da Árvore, o SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu promoveu o plantio de aproximadamente 490 mudas de árvores nativas, no Distrito Industrial Mogi Guaçu, na manhã desta quarta-feira, 21 de setembro, e contou com a participação dos alunos das escolas, EMEF Profa. Ina Aparecida de Oliveira Marconi e EMEF Coronel Joaquim Leite de Souza, o Tiro de Guerra, com a presença do Sargento Bastos, os atiradores Patrick e Da Silva, o Cabo Vatras.

O Dia da Árvore é celebrado em 21 de setembro. A proposta foi conscientizar os pequenos sobre a importância da arborização urbana e da preservação das florestas.

Além de cumprir o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA, junto a CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, compromisso esse que visa a recuperação da área.

“Não apenas as crianças devem cumprir este papel dentro da sociedade, todos devem conhecer os benefícios que as árvores trazem.”, afirma o superintendente do Samae, Mario Antonio Zaia.

Lembrando que o desmatamento afeta diretamente toda a população, que sofre com consequências de erosões, assoreamento de rios, redução do regime de chuvas e da umidade relativa do ar, desertificação e perda da biodiversidade.

As Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e de Educação também realizam o plantio mudas de árvores.

“Uma das metas do nosso governo é cuidar e proteger o meio ambiente. E é com ações como essa que vamos tornar Mogi Guaçu uma cidade mais sustentável ainda mais envolvendo as crianças nessa temática tão importante”, comentou Marcelo Vanzella Sartori, da SAAMA.