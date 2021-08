SAMAE celebra 48 anos de fundação com sorteio de prêmios para os consumidores

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) completa 48 anos de fundação na próxima semana. Para celebrar este importante momento, a autarquia premiará, por meio de sorteios, um contribuinte que esteja com as contas em dia e outro consumidor que tenha a mesma data de nascimento da criação do estabelecimento: 29 de agosto de 1973.

Só podem participar do sorteio pessoas maiores de 18 anos de idade e que realizarem as inscrições pelo site www.samaemogiguacu.com.br ou por e-mail, em imprensa@samaemogiguacu.com.br. No ato da premiação, os sorteados deverão apresentar documento de identidade com foto.

“Na sexta-feira, 27 de agosto, sortearemos o nome de um contribuinte nascido na data de fundação. Este contemplado receberá uma cesta de café da manhã e terá direito a uma visita na Estação de Tratamento de Água na segunda-feira, dia 29, podendo ser acompanhado por sua família”, explica o superintendente do SAMAE, Mário Antonio Zaia.

Um dia depois, no sábado, 28 de agosto, uma bicicleta será sorteada pela loteria da Caixa Econômica Federal (CEF), por meio do número final da dezena de milhar do CDC do contribuinte, para um consumidor que estiver com as contas quitadas. “Caso o cidadão premiado não esteja em concordância com as regras estabelecidas, será contemplado o contribuinte que tiver o segundo número sorteado e, assim, sucessivamente”, disse.

História

Para contar a história do SAMAE, é preciso fazer uma retrospectiva no tempo, retratando como funcionava o saneamento básico do município. Até 1966, a água era captada de uma nascente na Chácara Bela Vista, Jardim Hermínio Bueno, e bombeada para um reservatório localizado na Vila São João, onde atualmente funciona a Estação de Tratamento de Água (ETA). Do reservatório, a água era distribuída sem tratamento até próximo ao Cemitério da Praça da Bíblia.

“Em 1967, durante a administração do prefeito Antônio Giovani Lanzi, foi elaborado um projeto para criação do Departamento de Água e Esgoto, onde hoje fica a Estação de Tratamento de Água, estimando o crescimento da cidade por 20 anos, visando atender toda a população e com a finalidade de tratar a água da cidade”, conta Zaia. “Em 1973, na gestão do prefeito Carlos Nelson Bueno, foi criado o SAMAE”.

Hoje, o SAMAE é uma autarquia municipal, com personalidade jurídica própria, sede e foro na cidade de Mogi Guaçu, dispondo de autonomia financeira e administrativa, tendo como finalidade estudar, projetar e executar contratos com organizações especializadas em engenharia sanitária, obras relativas a construção ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários.

“Temos que a administrar, operar, manter, conservar e explorar diretamente os serviços de água e esgoto sanitários, lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas destes serviços e ainda exercer quaisquer outras atividades relacionadas com sistemas públicos de abastecimento de água e coleta de esgotos compatíveis com as leis gerais e especiais e defender os cursos de água do município contra a poluição”, conta o superintendente.