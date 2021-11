SAMAE alerta sobre golpistas se passando por funcionários da autarquia

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) alerta sobre falsa visita técnica de pessoas se passando por funcionários da autarquia para prestar serviços de checagem de qualidade da água, manutenção e consertos em diversos bairros de Mogi Guaçu.

O Samae esclarece que somente realiza visitas técnicas de serviços após reclamação de munícipes diretamente no setor de atendimento da autarquia e mediante abertura de ordem de serviço. “Em nossas visitas técnicas, as pessoas são avisadas previamente com a identificação dos funcionários, que comparecem aos locais uniformizados, com veículo oficial e com a apresentação de ordem de serviço aberta pelo nosso setor de atendimento ao público”, esclareceu o superintendente da autarquia, Mário Antonio Zaia.

Então, trata-se de golpe os casos em que a tentativa de visita técnica aconteça fora dos padrões, como funcionários sem identificação e sem a ordem de serviço do Samae. Neste caso, a população pode entrar em contato com a autarquia pelo serviço de atendimento 08000-102028, pelo telefone (19) 3831.9899 ou Guarda Civil Municipal (GCM) nos números 153 e (19) 3811.8900.

Golpe

Nesta terça-feira de manhã, 23 de novembro, um casal de idosos, moradores do bairro Jardim Santa Terezinha, caiu no golpe de um homem que se identificou como funcionário do Samae, que iria fazer um conserto técnico na residência.

Para que o serviço fosse realizado, o golpista pediu o valor de R$ 1.040,00 alegando que seria para a compra dos materiais necessários para o reparo. Após 10 minutos da entrega do dinheiro, o casal entrou em contato com o Samae, que enviou uma equipe ao local juntamente com GCM’S.

Durante a conversa, o casal teve ciência que tratava-se de um golpe, uma vez que o Samae não cobra valor no local durante a execução de qualquer serviço, porque todas as cobranças são pagas na sede da autarquia.

Por isso, o Samae destaca, mais uma vez, que é importante a população guaçuana ficar atenta com mais esta tentativa de golpe.