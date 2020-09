Saiba mais sobre a aplicação da toxina botulínica, procedimento estético mais popular no Brasil

Procedimentos estéticos conquistaram um mercado sólido nos últimos quatro anos. Segundo dados do Censo 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a procura por essas intervenções aumentou 390% nos últimos anos. E, entre os procedimentos mais procurados, a toxina botulínica conquista o primeiro lugar.

Popularmente conhecida como “Botox”, patente de uma empresa dos Estados Unidos que a produz, a toxina botulínica ajuda a prevenir as rugas e abrir o olhar através da paralisação temporária da musculatura. Geralmente procedimento é realizado na testa, entre os olhos e na área periorbital, que pode acumular “pés de galinha”. Mas, além disso, pode ser usado também para diminuir os vincos próximos à boca, sorriso gengival, que acontece quando o sorriso deixa a gengiva em evidência, e no pescoço, com efeito neferite, que é um lifting na região.

A toxina é porta de entrada de muitas pessoas no mundo das intervenções estéticas, por ser um procedimento pouco invasivo. “Costumo indicar a toxina botulínica para pacientes que irão realizar procedimentos pela primeira vez, por não mudar as características físicas, apenas rejuvenesce-las”, explica a médica especialista em dermatologia, Ana Lívia Bagatini, que possui consultório em Mogi-Guaçu.

Ainda de acordo com a médica, não existe idade certa para começar a aplicar a toxina, mas é recomendado que se faça quando se nota as primeiras rugas, que são chamadas de rugas dinâmicas e são formadas por movimentos faciais. Já rugas estáticas são consequências da idade e de fatores externos, como exposição solar. “O ideal é prevenir, e fazer o procedimento antes das dinâmicas virarem estáticas, pois nesses casos é mais difícil de tratá-las”.

Saúde

Além da questão estética, a toxina botulínica serve também, devido ao seu efeito paralisante, para tratar problemas relacionados a diversas áreas da saúde, como bruxismo, hiperidrose, que é o suor excessivo, enxaqueca, entre outros.

A aplicação dura de 4 a 5 meses, e, na maioria dos casos, é indicado que seja aplicado duas vezes ao ano. Em pacientes que realizam muitas atividades físicas, são muito expressivos ou fumam pode ser necessário três aplicações anuais. Não é indicado, porém, realizar mais de três vezes anos. Sua aplicação é feita através de uma seringa pequena, o que pode ser feito diversos ramos da saúde.

Para diminuir o risco de complicações, é recomendado consultar profissionais experientes e capacitados para a realização do procedimento.

Sobre a Dra. Ana Lívia Bagatini

Médica pós-graduada em dermatologia, a Dra. Ana Lívia Bagatini atende em sua clínica em Mogi Guaçu. Participou do mutirão da Cruz Vermelha de São Paulo em 2016, e participa de diversas palestras e cursos nacionais e internacionais. Ana Lívia tem como objetivo ajudar o paciente a recuperar a autoestima e confiança. A médica realiza procedimentos modernos de acordo com as tendências do mercado, como injetáveis com ácido hialurônico, skinbooster, bioestimuladores, entre outros.



