Saiba como fazer a retirada de mudas na sede do SAAMA

A SAAMA (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente) mantém um programa permanente de produção de mudas de árvores nativas e exóticas destinadas a reflorestamentos, arborização de áreas verdes e calçadas.

Através de seu corpo técnico, a SAAMA elaborou o planejamento da arborização urbana, considerando os aspectos culturais e históricos da população local, com suas necessidades aliada ao espaço físico disponível.

Para isso, foram selecionadas espécies adequadas para plantio em passeios públicos que, quando adultas, possam conviver de forma harmoniosa com os diversos equipamentos urbanos, como a rede de distribuição elétrica.

Com a escolha da planta correta é possível evitar podas drásticas que, além de reduzirem a vida útil da árvore, geram grandes quantidades de resíduos vegetais e gastos desnecessários com transporte e destinação da galhada.

Não é recomendado o plantio em calçadas de árvores com porte alto, frutíferas comerciais e espécies que possuam sistema radicular agressivo e compostos tóxicos ou alérgicos. Estas são mais adequadas aos locais de visitação pública como áreas verdes, parques e praças.

Para atender melhor e de forma mais adequada as pessoas que desejam plantar árvore em calçadas, a SAAMA possui um atendimento diário em sua sede, onde fornece as orientações necessárias à escolha correta da muda a partir das informações do interessado.

Na sede da secretaria, existe uma pasta com fotos das árvores selecionadas para plantio em calçadas, com e sem rede elétrica, que pode ser consultada.

Para as calçadas que tem a fiação foram selecionadas espécies de pequeno porte como resedá, ipê de jardim, hibisco, flamboyanzinho, grevilha de jardim. O lado oposto à fiação pode receber espécies de porte médio, como mirindiba rosa, resedá robusta, oiti, chapéu de Napoleão, magnólia.

As pessoas interessadas em adquirir mudas de árvores para arborização de calçadas devem comparecer na sede da SAAMA, localizada na Avenida Mogi Mirim, 93, Bairro do Areão, com xerox do comprovante de endereço e escolher uma muda de árvore para o local de plantio.

A escolha da muda é orientada pela equipe técnica da secretaria que fornece um folder, onde constam informações sobre espaçamento, dimensão da cova, adubação, plantio, manutenção da muda e de como realizar a poda de forma correta. Para execução de reflorestamentos de áreas degradadas ou formação de bosques, a SAAMA fornece as mudas de árvores nativas e um plano com todas as informações necessárias ao plantio e manutenção das mudas de árvores.