Sábado tem ROCK e Chopp Artesanal na inauguração da Secretaria de Turismo na Antiga Estação

Sábado, dia 23 acontece a inaugurarão da Secretaria de Turismo na antiga Estação que fica entre a Avenida dos Trabalhadores e a Praça Duque de Caxias, no Centro.

E as 13h00 na Praça Duque de Caxias, em frente a Antiga Estação vai ter muito rock do bom com a banda EU+1, Food Truck’s e a Inauguração da “Lá Kombosa” (beertruck) da Choperia Tradição com Chopp Cevada Pura, evento este organizado pelo Profeta da Choeperia Tradição.

Confira mais eventos pela cidade:

QUINTA (21)

Tem Lalão Acústico na Choperia Tradição, o som começa as 21h00

O DJ Ricardo comando o Flashback no Cerveja & Cia (Avenida Bandeirantes (21h00)

SEXTA (22)

A Banda ROTQA DO SOM se apresenta a partir das 21h00 no palco da Choperia Tradição

No Cerveja & Cia (Avenida Bandeirantes) tem Sextaneja com Willian e Aletieri e Moises Rico e Banda (20h00)

SÁBADO (23)

Também a partir das 21h00 tem a apresentação da Banda Rock Tapes na Choperia Tradição

Balaio Doido faz a festa do ROCK no Cerveja & Cia a partir das 20h00)

DOMINGO (24)