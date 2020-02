SAAMA transplanta árvores na Avenida Clara Lanzi

A SAAMA (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente) iniciou nesta quarta-feira, dia 12, o transplante de árvores de pequeno porte no canteiro central da Avenida Clara Lanzi.

As plantas que estavam no meio do canteiro foram deslocadas para as laterais, por conta da construção da calçada e da ciclovia presentes no projeto da Avenida Alíbio Caveanha.

As pitangueiras e resedás foram recolocadas em um espaço apropriado, evitando o corte e respeitando os limites da via. Além disso, para poder preservar outras espécies que estão no local, o traçado da obra foi alterado.

A SAAMA realizará estudos sobre o novo trajeto avenida, para localizar possíveis espaços onde podem ser feitos plantios de árvores de pequeno porte e arbustos, que são as recomendadas para vias e locais público. Vale ressaltar que só foram retiradas as árvores que impediam a continuação da obra e que, por serem de grande porte, não era possível realizar o transplante. Para estas que foram cortadas, será feita uma compensação com novos plantios, mas o número ainda está em estudo.