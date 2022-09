SAAMA participa do Dia Verde Azul para recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos 

O Dia Verde Azul Adiaesp para recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos no Estado de São Paulo acontecerá na próxima quinta-feira, 29 de setembro, das 8h às 14h. Em Mogi Guaçu, o local de recebimento do material será na Rodovia SP 340 – Km 186 Sul-, no Itaqui, ao lado da Agro Itaqui. A atividade é um projeto da Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiaesp) em parceria com as Prefeituras Municipais ou instituições privadas.

No município, a ação conta com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA). O secretário da pasta, Marcelo Vanzella Sartori, explicou que a Adiaesp tem como foco, além de gerir o processo de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos no Estado de São Paulo, atuar operacionalmente representando os associados perante os órgãos públicos e, assim, contribuir para o cumprimento da Legislação Ambiental.

“O Dia Verde Azul é uma ação itinerante de retirada de embalagens de defensivos agrícolas e adubos foliares do campo. Dessa forma, a logística reversa é colocada em prática trabalhando a conscientização ambiental e social dos envolvidos”, disse.

Segundo ele, o trabalho é realizado com mão de obra apta e conhecimento técnico especializado e com equipes disponibilizadas pela própria Adiaesp que ficam presentes no local durante todo período de recebimento de material. “Os agricultores ou produtores que levarem as embalagens vazias até o ponto da atividade receberão comprovantes e as equipes farão a triagem e ensacamento do material arrecadado. Após esse processo, as embalagens serão transportadas até a central mais próxima da Adiaesp, que no nosso caso fica no município de Holambra”, comentou.

Dia Verde Azul Adiaesp

Data: 29 de setembro

Horário: 8h às 14h

Local: Rodovia SP 340 – Km 186 Sul, bairro do Itaqui, ao lado da Agro Itaqui