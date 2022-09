Saama inicia preparo para plantio de ipês-rosa no canteiro central da Avenida Brasil 

Nesta quarta-feira, 14 de setembro, mesmo com o tempo chuvoso, equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) promoveu a abertura de “berço” para o plantio de 85 ipês-rosa na Avenida Brasil. Os “berços” foram abertos no canteiro central da via do trecho entre a rotatória do condomínio Oregon até a rotatória da Avenida Rodrigo Mazon. O serviço é executado pela Administração Municipal com o apoio da iniciativa privada que doou os exemplares de árvores.

Damarys Bombo, assessora da SAAMA, comentou que o trabalho dá início a agenda de comemoração da Semana da Árvore, celebrado em 21 de setembro, além de fazer parte do cronograma da pasta de promover jardinagem e paisagismo para revitalizar os espaços públicos da cidade.

“O serviço de abertura de covas está concluído e os ipês-rosa já serão plantados no local nesta quinta e sexta-feira, dias 15 e 16 de setembro. São mudas com três metros de altura e cerca de dois anos e meio de vida. Em 2023, com certeza no período da primavera todos os ipês estarão floridos e embelezando ainda mais Mogi Guaçu”, ressaltou ao informar que o plantio terá continuidade após o término das obras de mobilidade da Avenida Brasil.

Celebração

Damarys Bombo contou que outras atividades estão programadas para a próxima semana em locais públicos da cidade com o intuito de celebrar o Dia da Arvore (21 de Setembro) e Dia do Rio (23 de Setembro), como plantio de árvores nativas e passeio pelo Rio Mogi Guaçu.

Haverá plantio no Ypê Amarelo pelos estudantes da Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Ubirajara Ramos. Já o horto florestal José Lopes de Azevedo Junior, Zé da Pesca, no Cambuí, receberá mudas de espécies nativas com a participação de alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) Alice de Campos Silva e Pref. Carlos Franco de Faria.

A ação também acontecerá no entorno do Jardim dos Lagos, no Jardim Novo II, e ainda no Parque Linear do Córrego dos Macacos, na Zona Sul.