SAAMA inicia limpeza de mina d’ água no Jardim Itamaraty

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) iniciou nesta segunda-feira, 16 de agosto, o processo de limpeza da mina d´água localizada ao lado do Centro Esportivo Belmiro Fanelli, no Jardim Itamaraty. Após esta etapa, a SAAMA pretende dar andamento aos serviços de reforma completa da área que proporcionará a modernização e revitalização desta nascente.

“Este lugar faz parte da história de Mogi Guaçu. E como o espaço estava bastante degradado pelo tempo, estamos iniciando uma reforma total para transformar novamente em um lindo ponto turístico e de entretenimento do município”, comentou a secretária-adjunta da pasta, Ana Cláudia Arruda. De acordo com ela, este serviço será acompanhado de perto, porque trata-se de uma revitalização delicada e que tem que ser feita periodicamente. “O trabalho que iremos desenvolver é muito importante e precisa ser valorizado. Esta recuperação prevê ainda ações de replantio de mudas nativas que contribuirão para a preservação do meio ambiente e melhora da qualidade de vida da população”, concluiu.