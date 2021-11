SAAMA inicia limpeza das margens do Rio Mogi Guaçu

Os serviços de revitalização da ponte de pedestres Prof. José Inocêncio Monzoli, Zinho Monzolli, no Centro, continuam a todo vapor. Nesta quinta-feira, 24 de novembro, a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) iniciou a limpeza das margens do Rio Mogi Guaçu que ficam no entorno do monumento. Assim, o trabalho dá prosseguimento ao cronograma que visa a revitalização da ponte de pedestres, iniciado na semana passada.

A secretária-adjunta da pasta, Ana Cláudia Arruda, contou que estão sendo feitos os serviços de poda de árvores, roçagem e retirada de lixos e entulhos nos dois lados das margens do Rio Mogi Guaçu que ficam nos arredores da ponte de pedestres. “Estes trabalhos serão concluídos na quinta-feira, 25 de novembro, com uma equipe de barco que fará a limpeza embaixo da ponte de pedestres”, explicou ela.

A revitalização da ponte de pedestres é realizada por meio de parceira entre a Prefeitura de Mogi Guaçu e a iniciativa privada. Os trabalhos também envolvem as Secretarias de Obras e Mobilidade (SOM) e de Serviços Municipais (SSM), além das empresas apoiadoras.

Os serviços começaram na quarta-feira, 17 de novembro, com a lavagem da ponte. No domingo, 21, o monumento recebeu a primeira mão de pintura do lado interno das estruturas. Neste fim de semana, dias 27 e 28 de novembro, se as condições do tempo estiverem favoráveis, será aplicada a primeira mão do lado externo das estruturas. A ponte de pedestres terá a mesma cor da ponte de ferro.

Além de ganhar nova pintura, os canteiros de flores do local já foram restaurados, assim como os bancos da praça existente na cabeceira da ponte. A sinalização também será refeita e a iluminação ampliada. As empresas Brasilux Tintas e Comercial de Tintas Guaçu são as responsáveis pela pintura.

A iluminação do local será realizada pela empresa Eletro Area, que doou cinco postes, e toda a infraestrutura elétrica será executada pelo Shopping Boulevard e pelo supermercado Big Bom, que cederam cinco lâmpadas de led.