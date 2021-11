SAAMA faz premiação do projeto Plante sua Árvore

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) fez a entrega de premiação à Fundação Educacional Guaçuana (Feg), de escola vencedora da gincana do projeto Plante sua Árvore. A Feg foi a instituição de ensino com a maior participação de alunos que retiraram mudas na sede da pasta e plantaram nas calçadas de Mogi Guaçu.

Os vencedores receberam um certificado de participação entregue por uma equipe da SAAMA composta pelas estagiárias Caroline Jeronimo Jeske, Franciely Cristina da Silva e Marina Luzia Mandelli, do engenheiro agrônomo Alexandro Ricci e do secretário Marcelo Vanzella Sartori. Os alunos ainda puderem desfrutar de uma tarde divertida jogando boliche, comendo hambúrguer com batata frita e bebendo suco.

“A brincadeira e alegria coroaram essa importante ação de educação ambiental que desenvolve a consciência ambiental nas crianças e jovens para a sustentabilidade e qualidade de vida em nossa área urbana”, comentou o titular da pasta.

Marcelo Sartori explica que o projeto Plante sua Árvore, de arborização de calçadas, existe desde 2018, porém, só foi retomado neste ano. “O Plante sua Árvore é um projeto vinculado à Prefeitura de Mogi Guaçu com o objetivo de promover a conscientização ambiental e a cooperação entre a população por meio de palestras, incentivos e orientações sobre a importância de se ter árvores em calçadas”, disse.

Ele explicou que, dentro do projeto, a cidade está dividida em oito setores e que desta gincana participaram as escolas do setor 3, que abrangem os bairros do Parque Real, Cambuí, Jardim Centenário, Jardim Igaçaba e Parque Cidade Nova. “Vamos trabalhar para aumentar a qualidade de vida de nossa cidade. O projeto Plante sua Árvore continua, por isso, agite sua escola, os amigos e participe conosco na próxima fase”, convidou o secretário.

Mais informações pelo link https://projetoplantesuaarvore.wordpress.com/sobre/.