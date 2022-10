Ruas e avenidas ganham novas luminárias de LED 

Ao longo desta semana, as equipes contratadas pela Prefeitura concluíram a substituição das luminárias convencionais por de LED. A melhoria vem sendo feita a pedido do prefeito Rodrigo Falsetti e já atingiu diversas localidades, para que os ambientes estejam iluminados adequadamente levando mais segurança para toda a população.

Os serviços foram feitos nas ruas da Vila Bertioga, nas Ruas São José, Francisco de Arruda, Rio Grande do Sul, José de Paula, além das Avenidas Presidente John Kennedy e Carlos Braga de Faria. “Temos trabalhado diariamente para a melhoria de todo o parque de iluminação”, disse Jerry Zenari, responsável pelo Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura.

Recentemente, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) promoveu a substituição de 34 luminárias por lâmpadas de LED na Avenida dos Trabalhadores no trecho entre a ponte de ferro e a rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Além disto, 13 postes foram implantados com outras 26 lâmpadas de LED, totalizando, então, 60 novas luminárias na extensão da via.

Até setembro, cerca de 18 locais entre vias e monumentos, além de parte do Parque dos Ingás já receberam lâmpadas de LED. Os locais são: Ruas Francisco Mantelato, Izalino Lealdini Osalo, Cel. João Francisco de Godoy, Florianópolis, Joaquim Tereziano de Oliveira, Hermínio Bueno, São Benedito e Ponta Grossa e as Avenidas Luiz Augusto Lanzi, Castelo Branco e Suécia.

Nesta lista estão trecho da Estrada da Cachoeira, as pontes de pedestres e concreto, no Centro, ponte de ferro e na rua de entrada interna do ginásio municipal de esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

Iluminação pública

A Prefeitura atende a todas as solicitações de reparos de iluminação pública da cidade. Segundo relatório divulgado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, 2.422 pedidos de trocas e reparos de iluminação pública foram realizados nos últimos dois meses. Deste total, 982 deles foram executados em julho e 1.440 em agosto.

As solicitações de reparos e manutenção podem ser feitas por meio do link https://mogiguacu.notificacao.gestoriluminacaopublica.com.br/municipio/2610ou para a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade pelos telefones (19) 3851-7017 e 3851-7018 ou na Ouvidoria do Munícipio pelo número 156.