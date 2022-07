Ruas do Guaçu Parque Real começam a receber asfalto

A sexta-feira, dia 8 de julho, está sendo de muito trabalho nas ruas do Guaçu Parque Real, que começaram a receber asfalto novo. A melhoria colocará fim a antigos problemas do bairro: poeira em períodos de estiagem e lama em dias de chuva.

Os serviços estão sendo feitos pela construtora responsável na Rua Ângelo Armani de Oliveira e na Travessa Clarice Cardoso. O asfalto é parte de processo licitatório que prevê investimento de R$ 598 mil, fruto de convênio com o Governo do Estado intermediado pelo deputado estadual Cauê Macris, atual secretário de Estado da Casa Civil.

“Já são 30 ruas recapeadas ou pavimentadas, com asfalto novo já garantido para outras 70 vias a partir de investimentos que conquistamos com apoio do governador Rodrigo Garcia. Até o final do ano, serão mais de 100 ruas contempladas”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.