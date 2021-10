Ruas do Centro serão interditadas para realização de eventos

No domingo, 10 de outubro, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) irá interditar o trânsito em cinco pontos da região central da cidade das 8h às 16h, para que possam ser realizadas a atividade recreativa em homenagem ao Dia das Crianças, no Parque dos Ingás, e a 2ª Etapa da Média Paulista de Ciclismo, na Avenida dos Trabalhadores.

O primeiro ponto de interdição é o de acesso ao Parque dos Ingás a partir da Praça João Brunheroto. Somente os ônibus que fazem o transporte público terão permissão de passagem. Os demais veículos de comércio e passeio devem entrar à esquerda pela Rua Apolinário.

Por isso, excepcionalmente durante este horário, o tráfego da Rua Paula Bueno, do prédio da antiga Cadeia Pública até o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Samae), será invertido para dar passagem exclusivamente ao fluxo dos ônibus.

A Avenida dos Trabalhadores será interditada nos dois lados da via no trecho da UBS do Centro até a rotatória do Supermercado Rofatto. Também será fechado o trecho da Rua José de Paula com a Rua Paula Bueno até a Rua Coronel João Franco de Godoy.