Rua localizada na Capela volta a ter mão dupla

Nesta semana, cerca de 50 metros da Rua Profª Francisca de Almeida Carvalho, na Capela, voltaram a ter mão dupla. O trecho da via, que fica na região da Praça Antonio Giovani Lanzi, teve o sentido alterado para melhorar o fluxo de tráfego e facilitar o acesso do público ao comércio local. O trabalho incluiu nova sinalização de trânsito com pintura de solo e troca de placas.

A mudanças foi realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), que também fez a demarcação de uma vaga exclusiva nesta área para os serviços de cargas e descargas de materiais.

“Com esta mudança, a Administração Municipal atendeu um pedido antigo dos comerciantes para que a via voltasse a ter os dois sentidos de direção, pois com uma mão somente, as pessoas encontravam dificuldades para adentrar nas lojas e também de estacionar os carros”, explicou o secretário municipal de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno.

Desde então, os motoristas que veem da Rua Chico de Paula e da Avenida 9 de Abril no sentido centro-bairro já podem virar à direita na Rua Profª Francisca de Almeida Carvalho para ter acesso à Rua Iolanda Chiarelli Franco contornando a esquerda ou seguindo direto até a chegar na Rua Lisboa.

“Além de atender os munícipes, estamos dando sequência com os projetos de mobilidade urbana que estão em andamento na cidade e que visam oferecer à população, acessos de trânsito sempre mais ágil e seguro aos bairros e centro de Mogi Guaçu”, comentou o secretário.