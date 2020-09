Rotary Club de Mogi Guaçu doa R$ 243 mil em aparelhos para a UTI Neonatal da Santa Casa

Com a entrega de 10 equipamentos à UTI Neonatal e também ao setor de pediatria, a um custo total de US$ 43.766,00, o Rotary Club de Mogi Guaçu fez quarta-feira (23) a maior doação já recebida pela Santa Casa local de uma única vez e de uma única fonte. Uma grande carreata pelas ruas centrais da cidade antecedeu o repasse dos aparelhos, que, em valores convertidos pelo câmbio do dia em que foram comprados, custaram R$ 243 mil, arrecadados por meio do projeto SOS Santa Casa.

A ação que resultou na aquisição e no repasse dos aparelhos hospitalares (seis monitores de pacientes, um eletrocardiógrafo, um marcapasso externo, um cardioversor de onda básica e um ultrassom portátil) foi desenvolvida pelo Distrito 4590 do Rotary International, em parceira com Distrito 7490, por meio do Rotary Club de Central Chester County, de Leonville, da Pensilvânia, nos Estados Unidos, comandado pelo governador Dawn de Furia, que doou US$ 5 mil. Neste mesmo distrito houve a contribuição pessoal do rotariano Vasanth Prabhu, que doou US$ 2,5 mil).

A iniciativa contou também com as participações do Rotary Club de Jundiaí, por meio da colaboração particular do rotariano Antônio Salvador Sores Filho, que doou US$ 2 mil; do Distrito 4670, do Rio Grande do Sul, do governador Osvaldo Petersen Filho, que doou US$ 1 mil; e do Distrito 3182, da Índia, do governador Byrana Nagappa Ramesh, que em duas ações doou o total de US$ 4 mil. Teve ainda a participação efetiva e decisiva da Fundação Rotária, que é o braço financeiro do Rotary International no mundo todo, que repassou US$ 19. 133,00 o SOS Santa Casa. O Rotary Club de Mogi Guaçu doou US$ 4,5 mil.

As iniciativas que culminaram com o repasse à Santa Casa de Mogi Guaçu dos 10 equipamentos foram iniciadas pelo ex-governador guaçuano, Sebastião dos Anjos Queiroz, que comandou o Distrito 4590 entre julho de 2019 a junho de 2020 e em sua gestão repassou US$ 5.633 para o referido projeto. Para ele, todo o processo para a aquisição dos equipamentos reforçou a máxima de que “o Rotary conecta o mundo”, uma vez que envolveu clubes e rotarianos de outras países e continentes. “Nunca vimos em Mogi Guaçu uma doação desta ordem de valor por parte de um clube de prestação de serviços, uma ONG (Organização Não Governamental) ou mesmo uma empresa” destacou Queiroz.

Ele observou que o exitoso projeto SOS Santa Casa vai beneficiar cerca de 800 mil pessoas, sendo 150 mil habitantes de Mogi Guaçu e 650 de cidades do entorno (Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca. Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul. Queiroz fez questão de agradecer, além de todos os que colaboraram com as doações, as pessoas que contribuíram de alguma forma com a iniciativa.

Neste aspecto se destacam Alexandre Cenzi, do Rotary Club de Jundiaí Serra do Japy, que conseguiu os parceiros internacionais; José Carlos de Lima, presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária; e Valério Delamanha, presidente da CADRE, Comissão que analisa e orienta sobre os projetos. Os membros do Rotary guaçauano também foram citados nos agradecimentos de Sebastião Queiroz, a exemplo de todas as pessoas que se envolveram na divulgação e na efetivação da entrega dos equipamentos à Santa Casa de Mogi Guaçu. “Estaremos enviando carta de agradecimento e certificado digital a todos que fazem parte de tão relevante conquista para Mogi Guaçu”, complementou o ex-governador.

A atual governadora do Distrito 4590, Ansely Rosa Vicente Ginciene, de Cajamar, que assumiu a função em julho último, prestigiou a entrega dos aparelhos e se disse feliz pelo acontecimento ter ocorrido em seu governo. Ela ressaltou que o fato de a negociação ter começado com Queiroz e se encerrado em sua gestão acentua a filosofia de dinamismo e continuidade do Rotary Internacional, onde ninguém trabalha pensando em si e sim na comunidade como um todo. “O Rotary é isso, é continuidade e para nós é uma benção a conclusão deste projeto, porque este é o nosso principal propósito: ajudar o maior número de pessoas com os nossos trabalhos e projetos humanitários” acentuou a governadora.

O presidente do Rotary Club de Mogi Guaçu, Romeu Nardo Júnior, que assumiu em julho último, se demonstrou muito contente por um fato tão grandioso ter se efetivado logo no começo de sua gestão, a qual durará um ano. “Me sinto orgulhoso de fazer parte deste projeto como rotariano e principalmente dele ser se concluído em minha gestão e assim podermos contribuir de maneira intensiva e direta com nossa cidade e até com a nossa região”, expressou.

O vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, Carlos Augusto dos Santos Borges, que é médico anestesista e atua no estabelecimento há 15 anos, destacou que os novos equipamentos irão aumentar ainda mais o caráter de excelência regional da UTI Neonatal guaçuana. “Esta doação vai ajudar muito a nossa Santa Casa e consequentemente a população, principalmente as crianças que irão usar estes equipamentos. Isso é segurança, isso é qualidade no atendimento para os pacientes de Mogi Guaçu e região”, comemorou ao agradecer de maneira efusiva a iniciativa do clube guaçuano, a todos os que de alguma forma se envolveram no projeto e ao Rotary International.