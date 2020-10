ROMU tira de circulação mais um traficante de drogas

A equipe de ROMU da Guarda Civil Municipal, em patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha I, apreendeu 48 pinos de cocaína nesta segunda-feira (19). Ao chegarem no local, a equipe avistou um suspeito passando algo para um motociclista que, logo após esse ato, devolveu ao indivíduo uma nota de $20 reais.

No momento que a guarda foi abordar os homens, o motociclista tentou fugir do local, mas acabou não conseguindo. Os dois suspeitos foram abordados e com o motociclista foi encontrado dois pinos de cocaína e o mesmo confessou que estava comprando a droga.

Com o indivíduo que estava repassando os entorpecentes, este tinha jogado fora três pinos e, em revista pessoal, foram encontrado R$55,00. Em local próximo ao suspeito, foram encontrados 43 pinos de cocaína, totalizando 48.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos até a autoridade policial, que ratificou a voz de prisão a um dos suspeitos pela pratica de tráfico de drogas. O comprador foi liberado.