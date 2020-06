ROMU prende mais um traficante em flagrante

Em patrulhamento preventivo pelo Jardim Santa Terezinha nesta sexta (10), os GCMs da Equipe de ROMU avistaram um individuo abaixado pegando algo em uma vegetação rasteira e no momento que iria entregar o que acabara de pegar para um segundo individuo, foi surpreendido e abordado.

Submetido a revista pessoal, foi localizado com ele 6 porções de maconha e também 4 pinos de cocaína bem como a quantia de R$ 28. No local que ele havia se abaixado foram encontrados mais 19 pinos e 9 porções de maconha idênticos as substancias encontradas com ele.

Traficante encaminhado até Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial determinou sua autuação em flagrante delito pelo crime de trafico de drogas.