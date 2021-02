ROMU prende homem que usou arma de fogo para fazer ameaça

Os GCMs de ROMU, Correa, Giovani e Helena foram solicitados nesta terça (02) a comparecer na Rua do Tucura, onde estaria acontecendo um desentendimento.

No local, os GCMs entraram em contato com a vítima R.C.F. e com a testemunha G.D. os quais informaram que Alexandre Rodrigues de Campos teria se desentendido com a vítima por causa de cigarros há um ano atrás e que nesta terça teriam se encontrado e Alexandre teria o ameaçado com uma arma de fogo cromada.

A vítima indicou a residência do agressor e com apoio de outras viaturas foram até a referida casa e encontraram Alexandre, o qual permitiu a entrada em sua residência onde foi localizado atrás do sofá um revólver Rossi cal.22 municiado com 7 munições intactas e mais 12 munições intactas separadas e atrás da geladeira foi localizado uma espingarda Rossi cal.28 com mais 5 cartuchos intactos.

Diante dos fatos foi lhe dada voz de prisão e conduzido ao Plantão Policial onde o Delegado de Plantão tomou ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e ameaça permanecendo o indivíduo preso à disposição da Justiça.